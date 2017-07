Venus Williams dévastée et en larmes

Venus Williams a éclaté en sanglots lundi à Wimbledon et a affirmé être dévastée en conférence de presse après une question concernant l'accident de la route qui a coûté la vie à un homme de 78 ans et dans lequel elle est impliquée.

«Il n'y a pas de mots pour décrire comme je suis dévastée... Cela me laisse sans voix...», a affirmé la quintuple lauréate du tournoi - entre 2000 et 2008 - avant de fondre en larmes, après son succès contre la Belge Elise Mertens (7-6 [7], 6-4).

L'aînée de la fratrie Williams, 37 ans, dont la soeur Serena est actuellement enceinte, a quitté la salle d'entrevues pour reprendre ses esprits. Encore quelque peu troublée, l'Américaine n'a alors répondu qu'à des questions sur le tennis et sur l'absence de sa soeur sur les courts.

L'ancienne no 1 mondiale, désormais 11e au classement WTA, a été déclarée jeudi responsable par la police de Palm Beach Gardens (Floride) d'un accident de la route qui a provoqué la mort d'un homme de 78 ans.

Le 9 juin dernier, Williams s'est engagée au volant de son véhicule dans un croisement et n'a pas respecté la priorité.

Elle a été percutée par un autre véhicule, à bord duquel se trouvait un couple. La conductrice, âgée de 68 ans, et son passager, son époux âgé de 78 ans, ont été transportés à l'hôpital. La conductrice souffrait de fractures multiples et son passager d'un traumatisme crânien. Il est décédé deux semaines plus tard.

La police a établi qu'elle roulait à vitesse très modérée (8 km/h) et qu'elle n'était pas sous influence d'alcool ou de drogue.

La famille de la victime a lancé jeudi une procédure civile pour obtenir des dommages et intérêts.