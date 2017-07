Pourquoi pas Pouliot au lieu de Hemsky?

Michel Bergeron aurait de loin préféré revoir Benoit Pouliot à Montréal plutôt que d’assister à l’arrivée d’Ales Hemsky.

L’expert de TVA Sports a déploré la signature de l’attaquant tchèque chez les Canadiens, lundi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Hemsky s’est joint au CH pour un an et 1 million $ tandis qu’Alexander Radulov a quitté le navire montréalais pour les Stars de Dallas sur le marché des joueurs autonomes. Deux jours auparavant, Pouliot, un ancien des Canadiens, s’entendait avec les Sabres de Buffalo pour un an et 1,15 million $.

Pouliot a inscrit 14 points en 67 rencontres avec les Oilers d’Edmonton la saison dernière. Lors des deux campagnes précédentes, le Franco-Ontarien avait totalisé 70 points, dont 33 buts, en 113 matchs.

Affligé par une blessure à une hanche qui lui a fait rater l’essentiel de la saison 2016-2017 chez les Stars, Hemsky, a amassé quatre buts et trois aides en 15 parties.