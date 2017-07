MLB : Des balles qui favorisent les circuits?

Avec ses 27 circuits depuis le début de la saison, le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge pourrait devenir le premier frappeur à réussir 60 circuits dans une saison depuis Barry Bonds et l’ère des stéroïdes.

L’exploit serait considérable, mais faudra-t-il, dans quelques années, ajouter un astérisque au chiffre de Judge?

Les lanceurs du baseball majeur semblent s’entendre pour dire que oui. Ou du moins, ils croient que quelque chose ne tourne pas rond.

Depuis quelques semaines, une théorie détaillée par le quotidien USA Today circule dans le baseball majeur au sujet de la composition des balles utilisées dans les matchs. Selon plusieurs artilleurs interrogés, les balles sont différentes des années précédentes. C’est la théorie des «juiced balls».

«J’en suis sûr à 100 %, a mentionné à ce sujet le partant des Red Sox David Price. Nous en avons tous discuté.»

Price n’est pas le seul à s'interroger sur l’authenticité des balles. L’entraîneur des lanceurs des Mets de New York Dan Warthen, cité par le quotidien américain, explique que les balles semblent voyager beaucoup plus cette année.

«On voit des joueurs frapper au champ opposé ou briser leur bâton, et les balles parcourent de longues distances», note-t-il.

Le baseball majeur et le fabricant Rawlings ont-ils modifié la composition des balles afin de favoriser les frappeurs? Après tout, le circuit n’a jamais caché son penchant pour les circuits et les points produits. Le commissaire de la MLB Rob Manfred continue toutefois de nier toutes allégations sur le sujet.

Pourtant, un vétéran comme le releveur Brad Ziegler, des Marlins, assure que les balles ont bien changé.

«Je ne peux pas quantifier ce que je dis, mais la sensation n’est pas la même. C’est différent, elles semblent plus dures que dans le passé, indique-t-il. On voit des lanceurs qui ont beaucoup de mouvement dans leurs lancers et qui ont perdu de cette efficacité. Les balles ne bougent plus autant, elles sont frappées plus loin. On se croirait à Colorado dans tous les stades!»

Des chiffres concluants

Les frappeurs du baseball majeur avaient frappé 3105 circuits avant les rencontres de lundi. À ce rythme, ils fracasseront – et de loin – le record de tous les temps du baseball qui est de 5 693 longues balles. Ce record, établi en 2000, a été réalisé alors que le baseball se trouvait au cœur de ce qui est maintenant commun d’appeler l’«ère des stéroïdes».

Cette saison, 16 joueurs ont déjà atteint le plateau des 20 circuits avant le match des étoiles et tous pourraient franchir la barre des 40 d’ici la fin de saison s’ils maintiennent la cadence. L’an dernier, seulement huit joueurs ont réussi cet exploit. Il y a trois ans, Nelson Cruz fut l’unique frappeur de 40 longues balles.

«On a l’impression que plusieurs circuits ont été cognés par des joueurs qui n’en frappent pas normalement, a commenté le releveur des Mets de New York Jerry Blevins au USA Today. Même chez nous, notre lanceur Jake deGrom a frappé un circuit au champ opposé cette année. Il est un bon frappeur, mais un circuit au champ opposé au Citi Field? On ne voit généralement pas ça de la part de personne.»

Le lanceur des Rays de Tampa Bay Chris Archer a quant à lui comparé les balles dans les ligues majeures à celles utilisées dans les rangs mineurs.

«Je sais que les balles dans le AAA voyagent 30 pieds de moins, alors qu’elles sortent du bâton avec la même vitesse et le même angle», soutient-il.

«Un joueur comme (Cody) Bellinger n’a jamais démontré ce genre de puissance dans les rangs mineurs parce qu’une balle à la piste d’avertissement est désormais un circuit.»

Bellinger a effectivement maintenu une moyenne d’un circuit à toutes ses 15,4 présences au bâton lors de ses dernières 554 présences dans les ligues mineures. Depuis ses débuts avec les Dodgers le 25 avril, la recrue a frappé un circuit par 9,3 présences.