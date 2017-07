Les Dodgers s'en viennent

Publié aujourd'hui à 14h54

Mis à jouraujourd'hui à 15h05

Voici l'état des forces dans le baseball majeur alors qu'on entame le mois où plusieurs équipes vont décider de la stratégie à adopter avec leur personnel de joueurs, ce qui sera d'ailleurs le sujet du blogue de vendredi.

1- Astros Houston

Est-ce que quelqu'un doute encore des Astros? Ils dominent le baseball majeur avec un taux d'efficacité de ,675. Ils ont déjà une avance de 14,5 matchs sur la deuxième position dans la division Ouest de l'Américaine et tout ça sans Dallas Keuchel et Colin McHugh dans la rotation des partants qui est composée de Lance McCullers Jr., Mike Fiers, Brad Peacock, Francis Marte et Charlie Morton!

2- Dodgers Los Angeles

Un beau retour des Dodgers qui ont connu un mois de juin spectaculaire avec une fiche de 21 victoires et seulement 7 défaites ce qui leur a permis de reprendre le contrôle de la division Ouest dans la Nationale. Ils ont surpassé les Rockies du Colorado qui n'ont remporté qu'une seule victoire à leurs dix derniers matchs et les Diamondbacks de l'Arizona qui essaient de maintenir la cadence.

3- Diamondbacks Arizona

Justement, les D-Backs profitent des largesses des autres équipes dans la division Ouest pour se maintenir au même niveau que les Dodgers. Les Rockies connaissent une séquence épouvantable alors que les Padres et les Giants ne sont plus dans le portrait depuis un bon bout. L'éclosion de Jake Lamb y est pour quelque chose et, bientôt, le retour en santé de A.J. Pollock devrait aider.

4- Nationals Washington

Les Nationals ne jouent pas du bon baseball présentement, mais difficile de ne pas les considérer quand ils ont une avance de 7,5 matchs sur les Braves d'Atlanta et le deuxième rang dans l'Est de la Nationale. Zimmerman et Harper continuent de frapper et Scherzer continue de dominer.

5- Red Sox Boston

Les Red Sox viennent de porter un dur coup aux Blue Jays en les balayant à Toronto cette fin de semaine. Ils se retrouvent aussi en tête de la division. L'attaque s'est mise en marche, avec Mookie Betts en tête et Chris Sale qui continue d'être intouchable. Si Rick Porcello peut retrouver sa forme de la saison dernière, les Sox ne regarderont pas derrière.

Voici le tour d'horizon.

Carlos Correa : Une des raisons principales pour expliquer pourquoi les Astros se retrouvent au sommet du baseball majeur. Quatre coups sûrs en cinq présences, encore hier soir! Il a augmenté sa moyenne à ,319 et compte déjà 17 circuits et 59 points produits.

Jonathan Lucroy : Voici un joueur qui pourrait changer d'adresse d'ici la date limite des transactions le 31 juillet prochain. Le receveur des Rangers ne livre pas la marchandise avec sa moyenne de ,263. Il pourrait se retrouver avec une équipe qui lutte pour une place en séries.

Justin Verlander : Sa saison difficile se poursuit. Il a concédé 7 points mérités aux Indians en seulement trois manches. Sa moyenne de points mérités se situe à 4,96. Notons surtout son total de 47 buts sur balles cette saison, c'est une moyenne de 4 par 9 manches lancées. C'est surtout beaucoup trop.

Starling Marte : A recommencé un programme pour retrouver la forme. Il avait été suspendu 80 matchs pour dopage. À son retour avec les Pirates, il devrait patrouiller le champ gauche, laissant Andrew McCutchen au centre.

Manny Machado : On n'entend presque pas parler du joueur vedette des Orioles de Baltimore cette saison. Et pour cause... Oui il a frappé 16 circuits, mais il maintient une faible moyenne de ,217. Il ne faut pas se surprendre des difficultés des Orioles cette saison. Il demeure toutefois un joueur dangereux qui peut changer un match à tout moment.

Max Scherzer : 12 retraits sur des prises face aux Cardinals dimanche. Il s'agissait de la 59e fois de sa carrière qu'il en retirait dix et plus. Moyenne de points mérités de 1,94. Ça sent le Cy Young encore cette année!