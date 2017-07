Le meilleur de la semaine, spécial «missile»

En matière de buts spectaculaires et de matchs émotifs, la 18e semaine de la saison 2017 de la MLS restera probablement l’une des plus généreuses de l’année.

Elle s’est terminée avec le Fire de Chicago en tête du classement, le Toronto FC étant détrôné après avoir été vaincu à Dallas. Ce revirement de situation, à Chicago, après plusieurs saisons très difficiles, est absolument remarquable.

Sinon, le New York City FC continue d’aller très bien et talonne maintenant les deux clubs mentionnés plus haut. Le «Cali clasico», entre les Earthquakes et le Galaxy, a encore une fois été à la hauteur de sa renommée et l’Impact est allé chercher une victoire cruciale contre le D.C. United, au Stade Saputo.

Cette victoire, combinée à la défaite subie par le Revolution dimanche, fait en sorte que l’Impact a fait un bond de deux places au classement dans l’Est. Voilà qui fera du bien à l’équipe... et à ses partisans, après deux revers difficiles à avaler.

Oh, et Roland Lamah, du FC Dallas, a salué le regretté Cheick Tioté, après avoir marqué contre Toronto. Un bel hommage à son ancien coéquipier qui a perdu subitement la vie en Chine, le 5 juin dernier.

Voici le top 5 de cette 18e semaine de la saison en MLS :

5 - «Nostradamus» Salinas

En sautant sur la pelouse pour l’échauffement d’avant-match, samedi, le milieu de terrain des Earthquakes Shea Salinas a enlevé son maillot pour l’agiter dans les airs comme une serviette. Lorsque son capitaine Chris Wondolowski lui a demandé pourquoi il faisait ça, Salinas a répondu «je célèbre le but que je vais compter». Disons que son intuition était très bonne, voire un peu effrayante.

It wouldn't be the #CaliClasico without some late drama. It's Shea Salinas! https://t.co/1ionmUbHBR — Major League Soccer (@MLS) 2 juillet 2017

4 - Le missile de Valeri

Voilà ce qui se produit lorsqu’on laisse beaucoup, beaucoup trop de temps à Diego Valeri, maître à jouer des Timbers.

3 - Alvarez assomme les Whitecaps

Le Fire a passé les Whitecaps dans le tordeur, samedi, et si le prolifique Nemanja Nikolic a marqué deux fois, c’est ce but d’Arturo Alvarez qui remporte la palme. Mention très honorable à Matt Polster, qui lui a servi un ballon magnifique. En fait, le Fire se passe formidablement bien le ballon, un point qu’a étayé avec brio l’analyste de mlssoccer.com Matt Doyle. Au-delà de son recrutement ingénieux, le Fire joue aussi avec beaucoup d’aplomb.

What a cross, and what a finish!



Polster's second assist of the day sets up a clean volley from @artieart10. https://t.co/v2DEwAui9Z — Major League Soccer (@MLS) 1 juillet 2017

2 - Le missile de Dzemaili

En l’absence d’Ignacio Piatti, le nouveau joueur désigné de l’Impact, Blerim Dzemaili, a décidé de prendre les choses en main, samedi soir, contre D.C. United. L’international suisse a été étincelant en marquant un but splendide, à l’aide de l’un de ces missiles dont il a le secret. Il a aussi fourni une passe parfaite à Chris Duvall environ deux minutes plus tard et le défenseur a marqué un but qui a fait très mal aux visiteurs. Dzemaili, plus que jamais, est arrivé en MLS.

- À voir dans la vidéo principale -

1 - Le missile d’Alberg

L’Union l’a facilement emporté contre le Revolution, dimanche soir. Roland Alberg est entré en jeu à titre de remplaçant, en fin de rencontre, et voici ce qu’il a fait avec sa première touche de balle :

SUPERSUB @rolandalberg.



What a hit from the @PhilaUnion man seconds after entering the game. https://t.co/wgt0w7zwhE — Major League Soccer (@MLS) 2 juillet 2017

LES BONIS

Jelle Van Damme doit être fier de celui-là

Grosse victoire des Earthquakes. Leurs partisans étaient enchantés. Le gardien David Bingham en a profité pour prendre un bain de foule après la rencontre

Clément Diop – Ce n’était pas élégant, mais ça a fait le travail

Hard not to love Diop sometimes. pic.twitter.com/6RmI34c23b — Total MLS (@TotalMLS) 2 juillet 2017

Une courte séquence qui résume assez bien la performance des Whitecaps contre le Fire

Ce à quoi ressemble un partisan soulagé après quatre saisons pénibles

TFW the Fire are good now. pic.twitter.com/wQ3vOTvHTV — Total MLS (@TotalMLS) 2 juillet 2017

Et en voilà un autre qui savourait le moment

I say Nemanja! Well Met Old Chap. pic.twitter.com/1eDj22HDt9 — Total MLS (@TotalMLS) 1 juillet 2017

À la semaine prochaine!