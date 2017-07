La route s’ouvre pour Noah Juulsen

Sa carrière de quatre saisons avec les Silvertips d’Everett étant derrière lui, Noah Juulsen est maintenant prêt à faire le saut chez les professionnels. Rencontré en marge du camp de développement du Tricolore, le défenseur n’a pas caché ses intentions.

«Je veux jouer à Montréal dès cette saison. Alors, je vais profiter de ce camp pour montrer ce que je sais faire et passer à l’étape suivante », a déclaré le Britanno-Colombien.»

Et avec tous les mouvements de personnel que Marc Bergevin a apportés à sa ligne bleue, l’ascension du joueur de 20 ans pourrait, effectivement, se faire plus rapidement que prévu.

D’ailleurs, au moment de rencontrer les médias, Juulsen n’en revenait toujours pas de la transaction ayant fait passer Mikhail Sergachev au Lightning de Tampa Bay.

«C’est fou. C’était le choix de premier tour et le voilà parti», a-t-il lancé, incrédule. Lui-même un choix de premier tour (en 2015), Juulsen est conscient que le départ de Sergachev fera en sorte que plusieurs réflecteurs seront tournés en sa direction.

Une semaine avec les IceCaps

Au moins, le saut de Juulsen chez les professionnels ne se fera pas en terrain inconnu. Une fois son équipe éliminée des séries éliminatoires, le printemps dernier, Juulsen a reçu un coup de fil de la direction du Canadien l’invitant à se joindre aux IceCaps de St. John’s.

Bien que l’expérience n’aura duré qu’une semaine (les IceCaps ayant été éliminés dès le premier tour par le Crunch de Syracuse), elle fut grandement enrichissante.

«J’ignorais si j’aurais la chance de jouer. Puisque l’équipe se trouvait en séries éliminatoires, je m’attendais à seulement pratiquer et apprendre le système», a-t-il raconté.

«Puis, nous sommes allés à Syracuse et j’ai joué les deux derniers matchs. J’étais heureux de savoir que les entraîneurs me faisaient confiance», a-t-il ajouté.

Objectif atteint

Ce rappel dans la Ligue américaine est venu mettre la cerise sur le gâteau d’une excellente campagne. Remis d’une fracture à la mâchoire qui lui avait fait rater le camp du Canadien et le début de sa saison, Juulsen a récolté 34 points, dont 12 buts, en 49 rencontres. Ses statistiques lui ont valu d’être nommé dans la première équipe d’étoiles de la Ligue de hockey junior de l’Ouest. Son jeu d’ensemble lui a également permis d’obtenir un poste dans l’équipe canadienne qui a remporté la médaille d’argent lors du dernier Championnat mondial junior.

«Faire partie de cette formation était l’un de mes objectifs principaux. Cependant, j’ai encore des facettes de mon jeu à améliorer. Je veux être plus solide avec la rondelle et plus efficace dans mon positionnement sur la patinoire.» Et à Laval, Bergevin sera tout près pour constater la progression de l’un de ses espoirs les plus prometteurs.