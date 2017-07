La différence entre Dzemaili et Drogba

Publié aujourd'hui à 16h24

L’Impact de Montréal s’est relancé dans la course aux séries grâce à un Blerim Dzemaili des grands jours, à la fois buteur et passeur contre D.C. United. Une performance qui a le mérite de prouver que le club n’est pas complètement dépendant d’Ignacio Piatti.

Comme le bon Frédéric Lord l’a très justement souligné, samedi, le président Joey Saputo mérite des bons mots pour avoir offert Dzemaili plus tôt que prévu à ses partisans.

Surtout, il faut féliciter le Suisse d’avoir accepté de se joindre aussi rapidement à l’Impact, malgré une saison pleine en Italie et un Euro 2016 disputé l’été dernier. Son investissement et son professionnalisme sont indiscutables.

Et, pour l’avoir vu à l’œuvre, je peux vous dire que c’est un travaillant, qui sait prendre soin de son outil de travail – son corps – sur une base quotidienne, au Centre Nutrilait.

Un air de déjà vu

Il n’y a pas si longtemps, on vantait les mêmes qualités chez un autre joueur vedette, Didier Drogba. Personne ne manquait l’occasion de souligner à quel point sa présence était inspirante.

Les deux derniers joueurs désignés en date ont tous deux connu des départs tonitruants sous l’uniforme bleu-blanc-noir. Le milieu de terrain suisse en est à 3 buts et 4 passes en 6 matchs depuis son arrivée, ce qui force l’admiration. L’attaquant ivoirien, lui, avait enregistré 7 buts et 1 passe à ses 6 premières apparitions.

L’arrivée de Drogba – conjuguée à celle de Mauro Biello sur le banc – avait propulsé l’Impact vers une fiche de 4-1-1 sur cette séquence.

De même, l’Impact connaît ses meilleurs moments de la saison depuis les premiers pas de Dzemaili, avec une fiche de 3-2-1 en sa présence... qui aurait aussi pu devenir 4-1-1 si l’équipe n’avait pas flanché dans les dernières secondes contre Columbus et à Orlando.

Premier constat

Cette dernière donnée amène un constat : malgré son apport indéniable, Dzemaili ne suffira pas à propulser l’Impact vers les étoiles comme Drogba a pu le faire voilà 2 ans.

Comprenez-moi bien : je n’ai pas changé d’avis depuis la semaine passée, je pense toujours que l’Impact est capable d’accrocher une place en séries à condition de bien négocier sa séquence de matchs à domicile.

Mais une place arrachée pour les séries est-elle vraiment une victoire pour un club qui était finaliste de l’Est il y a quelques mois à peine ? La réalité, c’est que le centre de gravité de la ligue penche désormais vers l’Est, et que Toronto, Chicago et New York City semblent au-dessus du lot. Le reste est plus homogène.

Tout peut arriver en séries, on le sait, mais si l’Impact veut décrocher les étoiles, il lui faudra se donner les moyens de ses ambitions et bonifier l’effectif pendant la fenêtre des transferts qui ouvrira du 10 juillet au 9 août

La «remontada»

Certes, face à une modeste équipe de D.C. United, l’Impact a rassuré. Défensivement, d’abord, en obtenant un troisième blanchissage cette saison. Offensivement, aussi, en se créant de multiples occasions – il est toujours plus inquiétant d’avoir une équipe avec un déficit de création qu’un déficit d’opportunisme.

Cependant, les départs d’Ambroise Oyongo et d’Adrian Arregui n’ont pas été compensés, et on peut raisonnablement dire que l’effectif s’est affaibli en quelques semaines.

Il faudra ajouter du muscle, du talent et de la vivacité pour permettre à l’Impact de continuer sa « remontada » au classement. D’ici là, il faudra à Mauro Biello et sa troupe bien négocier un match qui a tout d’un piège à Houston.