Kevin Durant signe «à rabais» avec les Warriors

Le joueur étoile Kevin Durant a laissé bien des millions de dollars sur la table pour revenir avec les champions en titre de la NBA.

Il a paraphé lundi un contrat de deux ans évalué à 53 millions $ avec les Warriors de Golden State, rapportent plusieurs sources.

Il aurait eu droit d’empocher environ 9 M$ de plus, mais il permet ainsi à son équipe d’avoir de l’argent pour embaucher un autre joueur et ainsi d’être encore plus favorite pour enlever de nouveau les grands honneurs l’an prochain.

La saison dernière, Durant a récolté en moyenne 25,1 points et 8,3 rebonds par match. En séries, il a mérité le titre de joueur par excellence.

Il y a deux jours, c’était au tour d’une autre pièce maîtresse des Warriors, Stephen Curry, d’obtenir un nouveau contrat.

Il a conclu une entente record de cinq ans et 201 millions $. Il touchera donc une somme annuelle de 40,2 millions $, du jamais vu dans l'histoire de la NBA.