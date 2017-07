John Terry évoluera à Aston Villa pour une saison

L'ancienne légende de Chelsea John Terry, 36 ans, s'est engagé pour une saison avec Aston Villa, a annoncé lundi le club anglais de deuxième division.

«Je suis ravi de rejoindre Aston Villa. C'est un club que j'admire depuis de nombreuses années. Ils sont des installations fantastiques à Bodymoor Heath, Villa Park est l'un des stades les plus fantastiques du pays», a déclaré le défenseur central, ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, sur le site du club de Birmingham.

Aston Villa, relégué en deuxième division anglaise à l'issue de la saison 2015-2016, n'est pas parvenu à remonter en Premier League (13e sur 24 la saison dernière), malgré son rachat par l'homme d'affaires chinois Tony Xia.

Terry, lui, avait quitté Chelsea à la fin de la saison passée, le titre de champion en poche, après 22 années de présence chez les "Blues".

Selon la presse britannique, Terry, qui a notamment remporté une Ligue des champions (2012), cinq titres de champion d'Angleterre (2005, 2006, 2010, 2015 et 2016) et quatre Coupes nationales (2007, 2009, 2010, 2012), aurait reçu des offres de Bournemouth, Galatasaray, West Bromwich et Swansea.