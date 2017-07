Ça s’annonce difficile à Houston

L’Impact de Montréal va disputer mercredi un sixième match en moins de trois semaines.

Et c'est tout un défi qui attend la troupe de Mauro Biello, alors qu'elle va affronter le Dynamo. Voyez cet affrontement à TVA Sports à compter de 20h.

Lundi matin, les joueurs étaient en mode récupération à l’entraînement, eux qui doivent se garder des forces avant de se diriger vers Houston, où le Dynamo n'a subi aucune défaite depuis le début de la saison (fiche de 7-0-2).

La commande sera de taille, surtout qu'on annonce 34 degrés mercredi au Texas.

«Ça va être très chaud et très humide, ce sont des facteurs à ne pas négliger, mais on est bien dans notre tête. Il ne faut pas croire que tout est acquis», souligne Laurent Ciman.

L'Impact est toujours privé des services d'Ignacio Piatti, qui ne sera pas de retour avant deux ou trois semaines.

Heureusement, Blerim Dzemaili a pris les rênes de l'attaque dans le dernier match, obtenant un but et une passe décisive.

Tout le monde doit contribuer

Ciman rappelle que tout le monde doit contribuer pour avoir du succès.

«On gagne ensemble et on perd ensemble. C'est ce qu'on a vu samedi et il faut qu'on continue comme ça», indique-t-il.

La fenêtre des transferts s'ouvrira dans une semaine dans la MLS. Biello espère que l'équipe ira chercher des renforts.

«On veut améliorer l'équipe et c'est ce qu'on va faire», soutient-il.

«C'est nécessaire, même vital, d'aller chercher un autre arrière gauche, avance l’analyste de TVA Sports Vincent Destouches. Ambroise Oyongo n’a pas été remplacé. Toutes les positions doivent être bonifiées. On a besoin de davantage de talent.»

Avec une victoire, l’Impact pourrait grimper de deux autres places au classement et atteindre le septième échelon dans l’Est.

(D'après un reportage de Nancy Audet, à voir dans la vidéo ci-dessus)