Brent Suter s’illustre face aux Orioles

Le partant des Brewers de Milwaukee Brent Suter n’a pratiquement rien donné aux Orioles de Baltimore dans une victoire facile de 8-1, lundi, au Miller Park.

Suter (1-1) a obtenu sa première victoire de la saison. En six manches, il a concédé un point, non mérité, allouant seulement quatre coups sûrs et un but sur balles. Suter a aussi retiré huit frappeurs sur des prises.

Les deux premières manches de la rencontre ont été productives pour les frappeurs des Brewers qui ont amassé quatre points en première manche et trois autres lors de la suivante.

Manny Pina a frappé trois coups sûrs en quatre apparitions au bâton, produisant trois points. Il a obtenu un simple en première manche et un double en deuxième manche. Ryan Braun a croisé le marbre sur les deux jeux.

Travis Shaw avait produit le premier point de la rencontre, lorsqu’il a frappé un simple en première manche, bon pour un point, en plus de toucher la plaque à deux reprises.

Le seul point des Orioles a été produit par Jimmy Yacabonis en troisième manche.

C’est le partant des Orioles Wade Miley (3-7) qui a subi la défaite. Il a accordé sept points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en une manche et deux tiers.