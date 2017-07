Alexander Radulov: la même offre du CH et des Stars

Alexander Radulov est maintenant un membre des Stars de Dallas puisque l’attaquant a accepté un contrat de cinq ans d’une valeur de 31,25 millions $, lundi.

Pourtant, les Canadiens de Montréal avaient soumis la même offre au joueur d’avant russe, selon le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie.

Toutefois, le niveau d’imposition au Texas est beaucoup moindre qu’au Québec et cela aurait été un facteur dans le choix du Russe, toujours selon le journaliste.

En conférence téléphonique, lundi, Radulov a indiqué que son agent avait bel et bien reçu la même offre de Marc Bergevin, mais que cette dernière était arrivée après que l’attaquant eut accepté celle des Stars.

Cependant, selon Sportsnet, cette affirmation de Radulov est contredite par l'organisation des Canadiens.

Just spoke with a rep from Habs senior management, says same exact offer of 5 years, $6.25M per was on the table from them several days ago.