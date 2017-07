Alexander Radulov donne de l'amour aux partisans de Montréal

Alexander Radulov a donné de l'amour aux partisans des Canadiens sur Twitter.

L'attaquant, qui vient de signer un contrat de cinq ans avec les Stars, a chaudement remercié la ville de Montréal pour son appui durant son passage d'un an avec l'équipe.

I want to thank @CanadiensMTL fans, team and organization for a great year. Your passion and energy are amazing... (1/2) pic.twitter.com/H0guUrk5Si

...Thank you for making me feel like I was at home and welcome. I will never forget my time in this beautiful city. Je t'aime Montréal (2/2)