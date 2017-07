Yolmer Sanchez donne la victoire aux White Sox

Yolmer Sanchez a claqué un circuit de deux points en huitième manche, permettant ainsi aux White Sox de l’emporter 6-5 face aux Rangers du Texas, dimanche, à Chicago.

Todd Frazier a franchi la plaque devant Sanchez, dont il s’agissait du quatrième circuit cette saison.

Melky Cabrera a également cogné la longue balle dans la victoire des siens. Jose Abreu, Matt Davidson et Frazier ont produit les autres points des White Sox.

De leur côté, les Rangers ont profité d’erreurs commises par leurs adversaires pour marquer deux points. Pour sa part, Jonathan Lucroy a produit deux points grâce à un double. Quant à Mike Napoli, il a claqué son 16e circuit de la saison.

David Robertson (4-2) a signé la victoire après avoir accordé seulement deux coups sûrs et un but sur balles en une manche et deux tiers. Il a également retiré deux frappeurs sur des prises.

Jose Leclerc (1-2) a encaissé le revers.