Wimbledonneries (1)

Publié hier à 23h29

Mis à jourhier à 23h35

Wimbledon : c’est parti!

Quelles seront, dans 14 jours, les réponses aux principales questions?

Roger Federer et Rafael Nadal, les deux «revenants» de 2017, nous feront-ils vibrer jusqu’au dernier week-end?

La vénérable Venus Williams, à 37 ans, pourrait-elle y aller d’un dernier baroud d’honneur en l’absence de sa frangine et face à la relève, jeune et affamée?

Quant aux «revenantes» Petra Kvitova et Victoria Azarenka, leur talent et leur détermination compenseront-ils pour leur longue absence des courts?

Angelique Kerber, numéro un mondiale, continuera-t-elle sa dégringolade?

Milos Raonic remportera-t-il son premier titre du Grand Chelem?

Les paris sont ouverts... mais attention à vos choix.

Cela dit, il y a une sous-question qui me triture les méninges lorsque revient cet événement disputé un brin sur tapis naturel.

Qui sera le premier à se blesser?

Wimbledon, c’est prestigieux. Wimbledon, c’est folklorique.

Mais Wimbledon, c’est aussi un peu ...dangereux.

Depuis le début de la saison sur herbe, il y a eu quelques glissades typiques du jeu sur cette surface atypique. Oui, atypique puisque illogique compte tenu de l’imperfection du revêtement tout comme de l’irrégularité du nivellement.

Ça semble compliqué, dit comme ça, mais pour ces athlètes, ils doivent composer avec les petites bosses ou les petits trous, si minuscules soient-ils, risquant de faire bondir la balle plus haut ou de la faire s’écraser au ras du sol. Mais si ce n’était que ça.

Malgré le fait que des espadrilles à semelle spéciales, équipées de petites ventouses, sont fournies par les compagnies à chaque joueur et chaque joueuse, la surface gazonnée demeure la plus imprévisible et, donc, la plus dangereuse pour les athlètes.

Si vous avez été informés que Nick Kyrgios a ralenti sa préparation pour Wimbledon en raison d’une glissade survenue le 19 juin dernier, au tournoi préparatoire du Queen’s Club, à Londres, sachez que chaque saison apporte son lot de situations du genre. D’ailleurs, le montage suivant, par Tennis.TV, ne peut être plus éloquent :

Et si vous avez souri en visionnant quelques séquences, il n’y avait rien d’amusant à revoir cette chute de Joanna Konta, le 29 juin, alors qu’elle détenait une balle de match face à la numéro un mondiale, Angelique Kerber, à Eastbourne. Malgré qu’elle ait tenu le coup pour éliminer Kerber, elle a dû déclarer forfait le lendemain pour sa demi-finale... chez elle... à Eastbourne.

On se rappellera que ce type d’incident avait forcé le forfait de Milos Raonic, au deuxième tour du tournoi de Wimbledon, le 22 juin 2011. Ce fut le début d’un tas de blessures qui ont miné le Canadien au cours des années suivantes. A-t-il voulu compenser à son retour... créant d’autres tensions à ses hanches ou à ses jambes, créant de nouvelles blessures. On ne le saura jamais, mais une chose est certaine, les athlètes vêtus de blanc font un bien beau contraste sur le vert gazon anglais... mais ce tournoi demeure une anomalie dans le tennis d’aujourd’hui. Anomalie historique et folklorique mais anomalie tout de même.

Et ce n’est pas d’hier que je l’écris. Au risque de me faire lancer des roches, je vous invite à lire un de mes textes de 2013.

Dans cet ordre d’idées, rappelons cette phrase célèbre (et incisive) lancée un jour par la légende espagnole Manuel Santana et répétée allègrement par la suite par le Tchécoslovaque Ivan Lendl, le Chilien Marcelo Rios et le Brésilien Gustavo Kuerten.

«Le gazon, c’est pour les vaches!...»

À quand LA surprise?

On vous parle souvent du fameux «Big Four» du tennis masculin, formé des Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal.

Non seulement sont-ils les joueurs à battre, cette année, mais ils sont également ceux qui rendent le trophée inaccessible aux autres depuis une quinzaine d’années.

En 2017, après les résurrections de Federer, sur le dur, et Rafael Nadal, sur la terre battue, les deux Murray et Djokovic sont les deux autres superstars de ce tournoi, peu importe s’ils connaissent des passages à vide.

Cela étant dit, on remarque surtout que ces quatre joueurs ont monopolisé chacun leur tour le titre de Wimbledon depuis 14 ans très précisément.

Roger Federer en tête, avec sept titres, a remporté le tournoi en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 et 2012. Djokovic suit avec trois sacres, ceux de 2011, 2014 et 2015. Rafael Nadal l’a gagné deux fois, en 2008 et en 2010, tout comme Andy Murray, en 2013 et 2016. Lleyton Hewitt est le dernier joueur exclu de ce quatuor célèbre à avoir été couronné sur le gazon londonien. C’était en 2002.

Quelques jours avant le début officiel du tournoi, le site Tennis.com posait la question. Sera-ce un vétéran ou une de ces belles jeunesses qui réussira à sortir un des quatre ténors de l’équation?

Stan Wawrinka, 32 ans ou Alexander Zverev, 20 ans? Marin Cilic, 28 ans, ou Nick Kyrgios, 22 ans? Ou un quelconque prince de «l’Empire du Milieu»... comme notre fierté canadienne de 26 ans, Milos Raonic.

Voici une courte analyse pour vous permettre de peaufiner vos prédictions.

Connaissez-vous votre Wimbledon?

Toujours sur le site Tennis.com, on vous propose de vérifier la justesse de vos connaissances et de votre mémoire quant à ce prestigieux tournoi.

Un conseil, lisez attentivement les questions puisque ce questionnaire, comme c’est souvent le cas, contient quelques pièges subtils.

Je félicite d’avance ceux qui auront la note de passage. Après avoir obtenu la bonne réponse sur la première question, qui concerne les premières éditions du tournoi au début du 20e siècle (oui... je sais... j’étais presque né à cette époque), j’ai raté les cinq suivantes avant de faire mouche sur les trois dernières. Pointage, 4 sur 9. ÉCHEC !

Amusez-vous. C’est ici.