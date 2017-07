Touche d’un artiste

Plus que le jeu blanc, il a été question de la performance étincelante de Blerim Dzemaili dans ce match.

Le Suisse a récolté un but et une passe pour porter sa fiche à trois buts et quatre passes en six matchs de Major League Soccer (MLS) depuis qu’il s’est joint à l’Impact.

«Avec un gars comme lui, tu fais ta course et tu sais que tu auras le ballon au bout», a raconté Chris Duvall, qui a marqué son premier but avec l’Impact avec l’aide de Dzemaili.

«Je ne suis pas habitué à marquer, c’est un boni avec le jeu blanc surtout. C’est un résultat parfait pour nous.»

Présence forte

«Il se projette vers l’avant et il a une extraordinaire vision périphérique. Il arrive à trouver des balles comme celle de Duvall», a souligné Hassoun Camara.

Au-delà de son impact évident sur le terrain, le vétéran de 31 ans s’impose dans toutes les sphères d’activités de l’équipe, selon Camara.

«C’est un gros caractère, c’est quelqu’un d’important dans le vestiaire déjà, il amène sa présence et sa personnalité et ça nous fait du bien.

«C’est un petit peu la transition entre la phase défensive et la phase offensive, peut-être un élément qui nous manquait dernièrement.»

Travail tactique

Camara a par ailleurs précisé qu’avec une équipe fatiguée, l’accent a été mis sur le jeu défensif.

«On a pris pas mal de buts ces derniers temps, on a essayé de se concentrer sur l’aspect tactique et d’être très concentrés dans nos temps faibles aussi parce qu’il y en a eu.

«Collectivement, on a été très présents. Ce n’était pas le meilleur des matchs techniquement, mais dans la personnalité et l’attitude, on a eu beaucoup de caractère.»

Dzemaili a aimé ce qu’il a vu. «Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe, on doit jouer tous les matchs comme ça. On ne fait seulement que commencer.»