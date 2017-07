Top 10 des joueurs autonomes sans compensation toujours disponibles

Comme ce fut le cas l’année dernière, le 1er juillet a été le théâtre d’une avalanche de mouvement de personnel dans la Ligue nationale de hockey, à l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Même si la plupart des gros noms ont trouvé preneur dans les premières heures après midi, samedi, il reste tout de même plusieurs joueurs sans équipe.

1. Alexandre Radulov, ailier droit, 30 ans (poids sur la masse salariale 2016-2017 : 5 575 000 $)

Radulov a énergisé l’offensive des Canadiens de Montréal en 2016-2017. Le numéro 47 aimerait une entente a très long terme ce que le directeur général du Tricolore semble hésitant à lui accordé.

Mise à jour au 1er juillet: les Stars et les Canadiens semblent être dans la course pour acquérir ses services.

2. Jaromir Jagr, ailier droit, 45 ans (poids sur la masse salariale 2016-2017 : 4 000 000 $)

Jagr a déjà déclaré vouloir jouer jusqu'à l'âge de 50 ans. Sera-t-il en mesure? Il est toujours en bonne forme et peut évoluer sur un trio offensif.

Mise à jour au 1er juillet: il semblerait qu'il ne sera pas de retour avec les Panthers.

3. Patrick Marleau, ailier gauche, 37 ans (poids sur la masse salariale 2016-2017 : 6 666 667 $)

S'il ne termine pas sa carrière avec les Sharks, il devrait probablement le faire avec une autre organisation californienne.

Mise à jour au 1er juillet: Joe Thornton a accepté un contrat d'un an avec les Sharks, ce qui pourrait augmenter les chances de voir Marleau rester à San Jose. Les Maple Leafs seraient toutefois intéressés à ses services.

4. Andrei Markov, défenseur, 38 ans (poids sur la masse salariale 2016-2017 : 5 750 000 $)

Markov continue de bien faire offensivement à l'approche de ses 40 ans. Il désire rester avec les Canadiens de Montréal. Le Russe aimerait un contrat de deux ans. Marc Bergevin semble plus ou moins enclin à lui offrir.

Mise à jour au 1er juillet: la venue de Karl Alzner à Montréal semble retarder une entente entre Markov et le Tricolore.

5. Mike Fisher, centre, 37 ans (poids sur la masse salariale 2016-2017 : 4 400 000 $)

Le capitaine des Predators et sa femme, Carrie Underwood, appartiennent à Nashville. Toutefois, rien n'est sûr que Fisher continuera de jouer. Il pourrait prendre sa retraite.

Mise à jour au 1er juillet: la venue de Nick Bonino à Nashville amenuise grandement les chances d'un retour de Fisher à Nashville.

6. Thomas Vanek, ailier gauche, 33 ans (poids sur la masse salariale 2016-2017 : 2 600 000 $)

Vanek a eu de bons résultats avec les Red Wings avec un contrat d'un an en poche. Pourquoi ne pas répéter l'expérience?

7. Drew Stafford, ailier droit, 31 ans (poids sur la masse salariale 2016-2017 : 4 350 000 $)

Stafford semble être à son meilleur lorsqu'il joint une nouvelle formation.

8. Cody Franson, défenseur, 29 ans (poids sur la masse salariale 2016-2017 : 3 325 000 $)

Sa valeur a semblé se diriger vers le bas depuis son passage avec les Maple Leafs en raison de sa tenue avec la piètre formation des Sabres est une partie de la raison. Il est toujours dans la vingtaine et passablement mobile.

9. Johnny Oduya, défenseur, 35 ans (poids sur la masse salariale 2016-2017 : 3 750 000 $)

Son temps avec les Blackhawks semble terminé. Il ne devrait pas obtenir un pacte à long terme en raison de son âge.

10. Nail Yakupov, ailier droit, 23 ans (poids sur la masse salariale 2016-2017 : 2 500 000 $)

Il devrait y avoir des offres pour le premier choix au total du repêchage de 2012. Toutefois, sa nouvelle formation, s'il y a eu lieu, devra accepter ses erreurs et le laisser libre offensivement.

