Matt Duchene: les Blue Jackets et les Bruins dans la course

Les Blue Jackets de Columbus et les Bruins de Boston seraient dans la course pour obtenir les services de l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Matt Duchene.

C’est du moins ce que rapporte The Columbus Dispatch, dimanche.

Tout d’abord, le directeur général de l’Avalanche, Joe Sakic, se serait informé au sujet des défenseurs Ryan Murray et Gabriel Carlsson, tous deux des choix de premiers tours des Jackets, respectivement, en 2012 et 2015.

Puis, les Bruins auraient également un intérêt pour le joueur de centre de l’Avalanche. Toutefois, la pièce centrale d’une éventuelle transaction serait le jeune défenseur Brandon Carlo.

Il reste deux années au contrat de Duchene, qui est au centre des rumeurs de transactions depuis plusieurs mois déjà.

Told #Avs have asked for Gabriel Carlsson from #CBJ. Not sure if that Carlsson instead of Ryan Murray, or Carlsson and Murray. Also ...