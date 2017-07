Marcus Johansson échangé aux Devils

Les Capitals de Washington ont échangé l’attaquant Marcus Johansson aux Devils du New Jersey en retour d’un choix de deuxième tour et d’un choix de troisième tour en 2018, a annoncé l'organisation dimanche.

Les choix de repêchage impliqués dans la transaction sont un choix de 2e tour des Panthers et un choix de troisième tour des Maple Leafs.

Those NJ picks were the ones acquired in the Marc Savard trade with Florida, and as compensation for losing Lou Lamoriello to TOR.