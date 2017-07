Luke Gazdic retourne en Alberta

Luke Gazdic a accepté une entente d’une saison à deux volets avec les Flames de Calgary, dimanche.

L’ailier gauche de 27 ans a disputé 11 rencontres avec les Devils du New Jersey la saison dernière, au cours desquelles il a été blanchi de la feuille de pointage.

Il a également pris part à 37 matchs avec les Devils d’Albany, dans la Ligue américaine, inscrivant un but et six mentions d’aide pour sept points.

Au total, Gazdic a participé à 147 affrontements dans la Ligue nationale de hockey avec les Oilers d’Edmonton et les Devils. Il a fait bouger les cordages à cinq reprises, ajoutant trois aides et 206 minutes de pénalité.