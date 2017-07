Les Phillies évitent le balayage

Les Phillies de Philadelphie ont inscrit quatre points dès la deuxième manche pour défaire les Mets au compte de 7-1, dimanche à New York.

Il s’agit d’une première défaite en cinq matchs pour les favoris locaux, tandis que la formation de la Pennsylvanie a évité le balayage dans cette série de trois rencontres.

Daniel Nava s’est distingué, dans la victoire. Il a cogné trois coups sûrs et produit deux points. Maikel Franco a également bien fait, poussant deux coéquipiers vers la plaque en vertu d’un double lors du deuxième tour au bâton.

T.J. Rivera a été à l’origine du seul point de l’équipe new-yorkaise lorsqu’il a cogné sa quatrième longue balle de la campagne, en cinquième manche.

La victoire est allée au dossier de Nick Pivetta (2-4), qui n’a donné qu’un point, un coup sûr et quatre buts sur balles en sept manches sur la butte.

De l’autre côté, Rafael Montero (1-5) a alloué quatre points, huit frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en six manches et un tiers de travail.