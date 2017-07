Les Orioles s'amusent face aux Rays

Manny Machado a produit trois points dans une victoire de 7-1 des Orioles face aux Rays de Tampa Bay, dimanche, à Baltimore.

Le joueur de troisième but a frappé son 16e coup de circuit de la saison en troisième manche, alors que Ruben Tejada et Seth Smith se trouvaient sur les sentiers.

Mark Trumbo a également cogné un coup de canon, dans la victoire.

Caleb Joseph s’est également démarqué en plaçant la balle en lieu sûr à trois reprises, en plus de croiser le marbre deux fois.

Jesus Sucre a pour sa part frappé sa quatrième longue balle de l’année, dans la défaite.

La victoire est allée au dossier de Kevin Gausman (5-7). Il a concédé seulement deux coups sûrs et retiré neuf frappeurs sur des prises en sept manches sur la butte.

Alex Cobb (6-6) a vu la défaite s’ajouter à sa fiche. Il a concédé six coups sûrs et sept points en six manches et un tiers.