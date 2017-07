L'Allemagne remporte la Coupe des Confédérations

L'Allemagne a remporté la première Coupe des Confédérations de son histoire en battant le Chili 1-0 en finale de l'édition 2017, dimanche à Saint-Pétersbourg.

Grâce à un but de Lars Stindl (20e minute), les Allemands, champions du monde en titre, succèdent au palmarès au Brésil. Plus tôt dans la journée, le Portugal avait décroché la médaille de bronze en gagnant contre le Mexique (2-1 a.p.).

Les champions du monde espèrent désormais rompre la malédiction qui a vu les vainqueurs des neuf éditions tous échouer à remporter le Mondial dans la foulée.

Or, c'est justement pour faire le doublé 2014/2018 que Joachim Löw avait choisi d'éviter à ses titulaires de disputer trois tournois en trois ans. Il n'avait du coup convoqué que trois champions du monde (Mustafi, Ginter et Draxler) au sein du groupe le plus jeune du plateau russe, seulement 24 ans et 4 mois en moyenne.

Parlant de Julian Draxler, capitaine de l'équipe d'Allemagne, il a été élu Ballon d'Or du tournoi.

L'attaquant de 23 ans a été élu par un groupe technique de la Fifa après la finale. C'est la légende Diego Maradona qui lui a remis son trophée.

Draxler, joueur du Paris SG depuis janvier, a disputé tous les matches et a marqué un but et délivré une passe décisive. Il a évolué en attaquant de soutien.