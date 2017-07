La grande renaissance du Fire

Grâce à sa victoire de 4-0 contre les Whitecaps de Vancouver, samedi en après-midi, le Fire de Chicago a pris la tête du classement de la MLS en vertu d’une récolte de 37 points en 18 rencontres.

La formation dirigée par le Serbe Veljko Paunović a ainsi détrôné le Toronto FC, vaincu à Dallas, qui avait occupé la tête du classement pour la majeure partie de la saison jusqu’ici.

Il s’agit d’un revirement de situation extraordinaire pour la formation de l’Illinois. Le Fire n’a pas participé aux éliminatoires depuis 2012. Il a terminé au fond du classement lors des deux dernières années. La saison 2014 n’avait pas été tellement mieux non plus.

Qu’est-ce qui a engendré cette résurgence?

D’abord un recrutement exceptionnel au cours de la dernière saison morte. Le Fire comptait déjà sur l’excellent ailier David Accam depuis deux ans, mais c’était le désert autour du Ghanéen.

Embauché en novembre 2015, Paunović a vu son équipe connaître une saison de misère avant d’avoir l’occasion d’en changer le visage.

Résultat des emplettes : lors du premier match de la saison 2017, un Fire renouvelé a sauté sur la pelouse, notamment grâce à l’acquisition des milieux de terrain Juninho et Dax McCarty, et aussi grâce à l’arrivée du buteur serbe Nemanja Nikolic. Puis, le 1er avril, un certain Bastian Schweinsteiger a fait ses débuts au cœur de l’effectif, et le Fire n’a plus regardé derrière.

En route vers un record?

De toutes les acquisitions de Paunović, son compatriote Nikolic est de loin celle qui impressionne le plus. L’international serbe, venu du Legia Varsovie, a été plutôt discret en ne marquant qu’une fois à ses quatre premiers matchs. Il a toutefois pris son envol pour de bon à partir du 8 avril, alors qu’il a inscrit son deuxième filet de la saison contre le Crew.

Nikolic trône maintenant au sommet du classement des buteurs de la MLS avec une impressionnante récolte de 16 filets en 18 parties, quatre de plus que son plus proche poursuivant, Erick «tir de pénalité» Torres.

Considérant que le record de buts en une saison, en MLS, est de 27, et qu’il reste encore 16 matchs à la campagne du Fire, l’attaquant pourrait bien établir une nouvelle marque du circuit Garber. Il devra certes maintenir son rythme pour y arriver, mais le club joue si bien que tout est possible pour Nikolic. À sa première saison en MLS, ce serait tout un exploit.

McCarty, le stabilisateur

Nikolic ne connaîtrait évidemment pas tous ces succès sans l’apport des joueurs qui l’entourent, à commencer par Dax McCarty. Le milieu américain, qui récupère aussi bien le ballon qu’il le distribue, a été obtenu des Red Bulls dans une transaction durant l’hiver. Il est fascinant de voir à point la tangente du Fire, depuis ce moment, est inverse à celle de la formation basée au New Jersey.

Plusieurs ballons poussés dans les cordages par Nikolic sont d’abord passés par les pieds du vétéran de 30 ans. Lorsque le Fire a visité le Red Bull Arena, il y a quelques semaines, les partisans des Taureaux ont pris soin de saluer McCarty avec beaucoup d’affection. Comme s’ils savaient exactement ce qu’ils avaient perdu.

David Accam en est un autre qui profite de la manne. Le Ghanéen était littéralement le seul joueur du Fire à surveiller lors des saisons 2015 et 2016. Et il réussissait de bons matchs néanmoins. Mais en 2017, c’est l’ouverture des vannes. Plus souvent oublié par les défensives adverses qui ne savent plus où donner de la tête, le rapide ailier compte 10 buts et six passes décisives depuis le début de 2017. Nous sommes en juillet, et il s’agit déjà de ses meilleurs totaux en carrière dans la MLS. Ses chiffres, à la fin de l’année, risquent de marquer l’histoire du club.

«Schweini», la cerise sur le sundae

À travers tout cela, l’arrivée de Bastian Schweinsteiger est un incroyable bonus. Le champion de la Coupe du monde apporte une technique fabuleuse à l’effectif, en plus d’une expérience incomparable. À 32 ans, le milieu de terrain a encore de bonnes années devant lui, pour autant qu’il réussisse à rester en santé. D’ailleurs, il a quitté le match de samedi en douleur... mais a ensuite mentionné sur Twitter que cette blessure à l’aine ne devrait pas être trop sérieuse.

Le Fire montrait des signes de progrès avant le premier match de l’Allemand, le 1er avril, contre l’Impact. Mais depuis, le Fire est peut-être la meilleure formation de la MLS. D’abord utilisé dans un rôle plutôt offensif, Schweinsteiger est descendu plus bas dans le schéma tactique de Paunović. Il marque maintenant moins de buts, mais le reste de l’équipe en marque bien plus...

Le Fire sera de passage au Stade Saputo le 16 août prochain, dans un match qui sera assurément divertissant pour les partisans assis dans les sièges bleus de l’enceinte montréalaise. Puis, trois jours plus tard, «Schweini» et sa bande affronteront le Toronto FC et cette fois, ce sera toute la MLS qui regardera.