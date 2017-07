La fin pour Jaromir Jagr avec les Panthers

Les Panthers de la Floride ont renoncé à faire signer un nouveau contrat à l’attaquant tchèque Jaromir Jagr qui espère toujours à 45 ans disputer une 24e et dernière saison dans la Ligue nationale de hockey.

«Ce fut un privilège de côtoyer une légende», a expliqué le directeur général de la franchise floridienne samedi à l'ouverture de la période de négociations des contrats.

«Pendant des semaines, pendant des mois même, j'étais partagé, je ne peux le remercier assez pour tout ce qu'il a fait pour cette équipe (...), mais l'heure est venue pour nos jeunes joueurs de prendre le relais», a-t-il poursuivi.

Jagr a fini la saison 2016-17 avec 16 buts et 30 passes, ce qui lui a permis de devenir le deuxième joueur le plus prolifique de l'histoire de la LNH avec 1914 points (765 buts et 1149 passes).

Seul le légendaire Wayne Gretzky a fait mieux avec ses 2857 points.

L'ailier a remporté la Coupe Stanley à deux reprises avec Pittsburgh, son équipe de 1990 à 2001. Il a été élu meilleur joueur de la NHL en 1999 et a reçu le trophée Art Ross, récompensant le joueur le plus prolifique en points, à cinq reprises.

Après Pittsburgh, il a évolué à Washington, aux New York Rangers, Philadelphie, Boston, Dallas, New Jersey et en Floride depuis 2015.

Avec la République tchèque, il a remporté le titre olympique en 1998 et deux titres mondiaux, en 2005 et 2010.

Jagr a indiqué vendredi sur son compte Twitter qu'il voulait encore jouer, mais qu'aucune équipe ne l'avait contacté.