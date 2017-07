Justin Smoak au match des étoiles

Le joueur de premier but des Blue Jays de Toronto Justin Smoak fera partie de la formation de la Ligue américaine, alors que les ligues majeures ont annoncé dimanche la composition des équipes qui s’affronteront le 11 juillet prochain, à Miami, lors du match des étoiles.

Smoak revendique une moyenne au bâton de ,303 cette saison. Il a produit 52 points et croisé le marbre à 46 reprises.

L’athlète de 30 ans pointait par ailleurs au sixième rang dans le baseball majeur au chapitre des circuits avec 22, avant les matchs en soirée, dimanche.

Les Astros bien représentés

Les Astros de Houston ont eu la cote auprès des partisans qui ont voté pour envoyer leurs favoris en Floride. Le joueur de deuxième but Jose Altuve, le joueur d’arrêt-court Carlos Correa et le voltigeur George Springer seront de l’événement.

Les lanceurs Dallas Keuchel et Lance McCullers fils représenteront également la formation du Texas à cette classique. Chris Sale des Red Sox de Boston, qui revendique la quatrième meilleure moyenne de points mérités à 2,61, sera aussi de la partie.

Le receveur Salvador Perez, des Royals de Kansas City, le joueur de troisième but Jose Ramirez, des Indians de Cleveland, les voltigeurs Aaron Judge des Yankees de New York et Mike Trout des Angels de Los Angeles ainsi que le frappeur désigné Corey Dickerson des Rays de Tampa Bay sont les autres élus, dans l’Américaine.

Les succès des Nationals mis en évidence

Dans la Nationale, ce sont les Nationals de Washington qui ont envoyé le plus de représentants, alors qu’ils montrent le meilleur dossier de la section Est.

Le joueur de premier but Ryan Zimmerman, le joueur au deuxième coussin Daniel Murphy et le voltigeur Bryce Harper se rendront à Miami la semaine prochaine.

Les artilleurs Max Scherzer et Stephen Strasburg y seront également.

Nolan Arenado, Charlie Blackmon et Greg Holland, des Rockies du Colorado, seront aussi de l’aventure.