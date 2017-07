Dzemaili livre la marchandise

En deux petites minutes, Blerim Dzemaili a fait la différence en faveur de l’Impact, samedi soir, contre le D.C. United.

Deux minutes qui ont démontré aux partisans de quel bois est fait l’international suisse, arrivé en ville en mai. Certes, le nouveau joueur désigné avait déjà montré, en quelques matchs, ce qu’il pouvait apporter au club, mais le match de samedi a eu des allures de révélation.

En l’absence de Nacho Piatti, qui ratera quelques semaines quelques semaines d'activités, le milieu de terrain de 31 ans devait prendre les choses en main. Et il l’a fait.

Il a d’abord marqué grâce à l’une de ces frappes de loin qui ont fait sa renommée en Europe. Puis, alors que la défense de D.C. United s’attendait au même geste deux minutes plus tard, Dzemaili a plutôt choisi de soulever une passe parfaite, en plein dans la course de Chris Duvall qui n’en demandait pas tant. Le défenseur a ainsi pu marquer son premier but avec l’Impact.

«Avec un gars comme ça, tu n’as qu’à faire ta course et tu sais qu’il va placer la balle exactement là où il le faut», a mentionné Duvall, qui avait le sourire facile dans le vestiaire, après le match.

«Tu en viens à comprendre, en jouant avec lui, que tu n’as aucune raison de stopper ta course, a ajouté le joueur américain. Je lui ai donné le ballon, puis j’ai vu un espace et je savais qu’il réussirait à remettre le ballon à cet endroit. Il a fait une passe parfaite. Parfaite.»

Un impact immédiat

Depuis l’arrivée de son nouvel as, l’Impact a maintenu une fiche de trois victoires, deux défaites et deux nulles en MLS. L’équipe a donc récolté 11 points durant cette période, ce qui représente la moitié de son total de la saison jusqu’ici.

Mieux encore, Dzemaili, grâce à ses trois buts et ses quatre passes décisives durant cette période, a participé à la moitié des buts inscrits par l’équipe.

C’est maintenant clair : Adam Braz et son équipe ont réalisé un coup de maître en embauchant ce joueur de grande qualité. Mais la période de transferts estivale s’amorcera très prochainement et l’état-major de l’Impact a encore beaucoup de pain sur la planche afin de terminer l’assemblage d’une équipe capable de participer aux éliminatoires et d’y faire un bout de chemin.

Voyez le reportage de Jannie Potvin dans la vidéo ci-dessus.