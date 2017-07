Des joueurs de soutien pour les Ducks

Les Ducks d’Anaheim ont ajouté plusieurs joueurs de profondeur à leur formation, dimanche.

La formation californienne a conclu des ententes à un volet d'une saison avec le joueur de centre Derek Grant et de deux ans avec le défenseur Steve Oleksy, tandis que les attaquants Mike Liambas et Scott Sabourin ont obtenu des contrats à deux volets pour la prochaine campagne.

Oleksy a obtenu une mention d’aide en 11 rencontres au cours de la dernière saison avec les Penguins de Pittsburgh. Au total, il comptabilise 20 points, dont trois buts, en 73 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Capitals de Washington et les Penguins.

Grant a pour sa part participé à six matchs avec les Predators de Nashville, lors de la plus récente campagne, inscrivant une aide. En 23 affrontements avec les Americans de Rochester au cours de la même saison, il a marqué 11 fois, en plus d’ajouter huit mentions d’aide.

Liambas a quant à lui vécu son baptême de feu dans la LNH avec la formation du Tennessee. Il n’a pas obtenu de point lors de son seul match.

Enfin, Sabourin, originaire d’Orléans, en Ontario, n’a jamais porté l’uniforme d’une équipe du circuit Bettman. Il a obtenu 17 points et 147 minutes de pénalité en 54 matchs avec les Gulls de San Diego, en 2016-2017.