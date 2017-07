Carlos Correa s’occupe des Yankees

Carlos Correa a frappé quatre coups sûrs et produit trois points dans un gain de 8-1 des Astros face aux Yankees de New York, dimanche à Houston.

Correa a entamé son travail avec un double bon pour deux points en quatrième manche, avant de cogner un simple productif au sixième tour au bâton.

Marwin Gonzalez et Yulieski Gurriel ont frappé la longue balle, dans la victoire, étant tous deux à l’origine de deux points. Gurriel a lui-même inscrit trois points.

La victoire est allée au dossier de Chris Devenski (5-3). Le releveur n’a rien donné en deux manches sur la butte, retirant au passage quatre adversaires sur des prises.

Obtenant le départ pour les Bombardiers du Bronx, Luis Severino (5-4) a vu la défaite être ajoutée à sa fiche. Il a permis six points, neuf coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers de travail.