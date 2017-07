Brandon Belt se démarque dans la victoire des Giants

Brandon Belt a produit trois points dans un gain de 5-3 des Giants de San Francisco face aux Pirates, dimanche, à Pittsburgh.

Le joueur de premier but a obtenu trois coups sûrs, dont un circuit, en plus de croiser le marbre deux fois.

Jae-Gyun Hwang a également bien fait en obtenant deux coups sûrs.

Dans la défaite, Jordy Mercer et John Jaso ont frappé des longues balles.

La victoire est allée au dossier de Jeff Samardzija (4-9). Le droitier de 32 ans a accordé six coups sûrs et deux points en six manches de travail sur la butte. Il a également retiré cinq frappeurs sur des prises.

Sam Dyson a fermé les livres en neuvième manche pour obtenir son deuxième sauvetage de la saison.

C’est Tony Watson (4-2) qui a hérité du revers. Il a concédé trois coups sûrs et un point en une manche.