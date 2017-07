Alexander Radulov toujours en réflexion

La folie du 1er juillet est maintenant chose du passé et Alexander Radulov n’a toujours pas de nouveau contrat dans la LNH. Mais ce n’est pas par manque d’offres.

Selon les propos de son agent à l’agence de presse russe TASS, rapportés par le journaliste Slava Malamud, Radulov aimerait des offres de cinq ou six ans «à moins qu’une équipe offre énormément d’argent pour que trois ans soient suffisants».

Radulov, toujours de par la bouche de son agent, exclurait un retour dans la Ligue continentale de hockey.

Le Russe a passé la campagne 2016-2017 avec les Canadiens de Montréal. Il a amassé 54 points, dont 18 buts, en 76 matchs. Il a ajouté sept points en six rencontres éliminatoires.

Radulov's Russian agent says to TASS that KHL is definitely not as option. He is staying in the NHL and choosing between a couple of teams. — Slava Malamud (@SlavaMalamud) July 2, 2017

Radulov's agent says they are looking at 5-6-year proposals, unless someone offers "so much money that 3 years would be enough." — Slava Malamud (@SlavaMalamud) July 2, 2017