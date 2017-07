Stephen Curry signe un contrat record de 201 millions $

Le joueur-étoile des Warriors de Golden State, Stephen Curry, signera au cours des prochaines heures un contrat record de cinq ans et 201 millions $.

Il touchera donc une somme annuelle de 40,2 millions $, du jamais vu dans l'histoire de la NBA.

Plusieurs sources rapportent la nouvelle, dont l'informateur d'ESPN Adrian Wojnarowski.

Stephen Curry has agreed to a 5-year, $201M deal with Golden State, agent Jeff Austin of Octagon tells ESPN. No... https://t.co/v8sOh909y7 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 juillet 2017

Ironiquement, le meneur était autrefois l'une des vedettes les plus sous-payées du circuit, en raison de son contrat de 44 millions d'une durée de quatre ans, qui est venu à échéance au terme de la dernière saison.

Curry vient de mettre la main sur son deuxième championnat de la NBA en trois ans. Il a été sacré joueur le plus utile du circuit Silver deux saisons d'affilée, de 2014 à 2016.

Un tireur d'élite à la ligne des 3 points, Curry a maintenu une moyenne de 25,3 points et 6,6 passes décisives par match la saison dernière. Lors des séries éliminatoires, il a affiché une moyenne de 28 points, 6,7 passes décisives et 6,2 rebonds par match, et a permis à sa formation - en conjugant ses efforts à ceux de Kevin Durant - de montrer un dossier impressionnat de 16-1.