Seth Griffith prend la direction de Buffalo

Les Sabres de Buffalo ont accordé un contrat d’un an à l’attaquant Seth Griffith, samedi.

Le Canadien qui a joué 58 matchs dans la Ligue nationale depuis le début de sa carrière touchera un salaire de 650 000 $.

Lors de la dernière saison, il a porté les couleurs des Maple Leafs de Toronto et des Panthers de la Floride. Au total, il a récolté cinq mentions d’aide en 24 matchs.

Le joueur de 24 ans, repêché en 10e ronde (131e au total) par les Bruins de Boston en 2012, a terminé la dernière campagne avec les Marlies de Toronto. Il a inscrit 10 buts et 34 mentions d’aide pour un total de 44 points en 38 rencontres. Dans les séries d’après-saison, il a récolté neuf points, dont deux buts en 11 matchs.

Les Sabres ont aussi conclu une entente de deux ans avec le défenseur Matt Tennyson. La première année de son contrat est à deux volets et la suivante à un volet.

Le défenseur de 27 ans a joué 45 matchs avec les Hurricanes de la Caroline la saison dernière, il a récolté six mentions d’aide et six minutes de punition. Il a porté les couleurs des Sharks de San Jose pendant trois saisons.

L’ancien attaquant des Penguins de Pittsburgh, Kevin Porter ainsi que Kyle Criscuolo des Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine se joignent aussi au Sabres. Ils ont tous les deux signé un contrat de deux ans à deux volets.

Le gardien Adam Wilcox se joint aussi aux Sabres. Wilcox qui a joué pour les Thunderbirds de Springfield, la saison passée, a signé un contrat d’un an à deux volets.