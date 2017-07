Biello encense Dzemaili, Ciman et Fisher

L’Impact a récolté une belle victoire de 2-0 contre D.C. United, samedi soir, et plusieurs joueurs de l’équipe ont du offrir des performances convaincantes pour y arriver.

L’entraîneur Mauro Biello n’a pas hésité à les saluer, après la rencontre.

«Blerim a bien joué, je pense que Laurent Ciman et (Kyle) Fisher ont aussi très bien fait, a-t-il souligné. On a compté deux buts, on a été capable de gérer la deuxième demie, on avait des chances. Oui, on avait des jambes fatiguées, c'était très humide, mais à la fin, on a été capables de faire le travail qu'on devait faire.»

L’entraîneur était également satisfait, dans l’ensemble, de la performance de sa troupe en défense.

«Défensivement on était bien, a-t-il indiqué. Oui, on a donné beaucoup de chances, mais pas beaucoup cadrées. On a été capable de casser plusieurs de leurs attaques.»

Biello a cependant apporté un bémol.

«Je pense que nos lignes étaient un peu trop ouvertes, surtout en première demie, notre transition défensive devait être un peu mieux, a-t-il expliqué. Mais on peut comprendre. Quand on est fatigué, quand tu n’as pas les jambes, ça devient difficile, mais on a les trois points dont avait besoin et on avance.»

Voyez son point de presse complet dans la vidéo ci-dessus.