Ondrej Pavelec formera la paire avec Henrik Lundqvist à New York

Le gardien de but Ondrej Pavelec change d'adresse. Il prend la route de New York après avoir accepté un contrat d'un an avec les Rangers, samedi.

Il empochera 1,3 million $ lors du pacte.

Pavelec n'a évolué que dans l'organisation des Thrashers d'Atlanta/Jets de Winnipeg, qui l'avait repêché en 2005 lors du deuxième tour, le 41e au total.

Le Tchèque a été tenu sur les lignes de côtés plus souvent qu'à son tour en 2016-2017 en raison de blessures. Il a disputé huit matchs avec les Jets dans la LNH et 18 dans la Ligue américaine avec le Moose du Manitoba.

Lors de ces huit matchs, Pavelec a maintenu un taux d'efficacité de ,888 et une moyenne de buts alloués de 3,55.