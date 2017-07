Nate Thompson retrouve Guy Boucher

Les Sénateurs d’Ottawa ont consenti un contrat de deux ans, d’une valeur annuelle moyenne de 1,65 million $, à l’attaquant Nate Thompson, samedi.

Le natif de l’Alaska évoluera ainsi sous les ordres de l’entraîneur-chef Guy Boucher, qu’il a côtoyé de 2010-2011 à 2012-2013 lorsque celui-ci dirigeait le Lightning de Tampa Bay.

Thompson a obtenu un but et une mention d’aide en 30 rencontres avec les Ducks d’Anaheim la saison passée. Il a ajouté deux filets et quatre aides en 17 joutes éliminatoires.

Choix de sixième tour, le 183e au total, des Bruins de Boston au repêchage de 2003, le gaucher a récolté 111 points, dont 48 buts, en 550 parties dans la Ligue nationale.