Les Rangers retrouvent le chemin de la victoire

Les Rangers de Texas ont mis fin à une séquence de trois défaites en l’emportant contre les White Sox par la marque de 10-4, samedi, à Chicago.

Pourtant, ce sont les joueurs locaux qui ont ouvert la marque en première manche, lorsque Jose Abreu a frappé son 15e circuit de la saison, bon pour deux points.

Alors que les buts étaient remplis en huitième manche, Nomar Mazara des Rangers a frappé un triple qui a scellé l’issue du match.

En sixième manche, Mike Napoli a frappé une longue balle qui a permis à Rougned Odor de croiser le marbre. Odor a aussi frappé son 14e coup de canon de la saison. Elvis Andrus a aussi frappé un circuit dans la victoire.

Le partant des Rangers Cole Hamels (3-0) a mérité la victoire. Il a accordé deux points et deux coups sûrs en six manches et deux tiers. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Dans la défaite, Derek Holland (5-8) a alloué cinq points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et un tiers tout en retirant six frappeurs sur des prises.