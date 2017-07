Quatre embauches chez les Canucks

Les Canucks de Vancouver n’ont pas perdu de temps à l’ouverture du marché des joueurs, samedi, en faisant l’embauche de quatre joueurs.

En effet, les attaquants Sam Gagner et Patrick Wiercioch, le défenseur Michael Del Zotto et le gardien Anders Nilsson rejoindront les rangs de la formation de la Colombie-Britannique.

Gagner a passé la dernière campagne avec les Blue Jackets de Columbus, amassant 18 buts et 32 mentions d’aide pour 50 points en 81 matchs. Il a totalisé 402 points, dont 142 filets, en 696 matchs en carrière. Il a accepté un contrat de trois ans et 9 millions $.

De son côté, Del Zotto portait les couleurs des Flyers de Philadelphie depuis la saison 2014-2015. Lors de la plus récente campagne, le joueur d’arrière a récolté 18 points en 51 rencontres, conservant un différentiel de -5. L’ancien des Rangers de New York et des Predators de Nashville a participé à 484 affrontements de la Ligue nationale et a obtenu 189 points. Del Zotto empochera 6 millions $ au cours des deux prochaines années.

Nilsson prendra la place de Ryan Miller, qui a accepté un pacte avec les Ducks d’Anaheim. Le gardien suédois a évolué avec les Sabres de Buffalo en 2016-2017, prenant part à 26 duels. Il a maintenu une fiche de 10-10-4, un taux d’efficacité de ,923 et une moyenne de buts alloués de 2,67.

Enfin, Wiercioch, qui touchera 650 000 $ en une année, a disputé 57 matchs en 2016-2017 avec l’Avalanche du Colorado, accumulant quatre buts et huit aides pour 12 points.