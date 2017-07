Les Blackhawks offrent un contrat à Lance Bouma

Les Blackhawks de Chicago ont accordé un contrat d’un an à Lance Bouma, samedi.

Les détails de l’entente n’ont pas encore été dévoilés.

Le joueur de centre a été soumis au ballotage et son contrat a été racheté par les Flames de Calgary, vendredi.

Durant la dernière campagne, il a inscrit trois buts et quatre mentions d’aide pour un total de sept points et 35 minutes de punitions en 61 matchs.

Les Flames l’ont repêché en troisième ronde (78e au total) en 2008. Le joueur de 6 pi 1 po et 208 lb a joué 304 matchs dans la Ligue nationale durant les six dernières saisons. Il a récolté 67 points, dont 27 buts et 174 minutes de punitions.