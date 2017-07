La chance de repartir à neuf pour Joe Morrow

Il a seulement 24 ans. Il est un ancien choix de premier tour des Penguins de Pittsburgh. Il a déjà fait partie d’une transaction impliquant Brenden Morrow et d’une autre avec Tyler Seguin. Mais il n’a toujours pas trouvé sa place dans la LNH.

Joe Morrow cherchera à replacer sa carrière sur les rails avec le Canadien. Quelques heures seulement après l’ouverture du marché des joueurs autonomes, Morrow a paraphé un contrat d’un an à un seul volet avec le CH. Il gagnera un salaire de 575 000$.

À ce prix, Marc Bergevin a pris un pari intéressant. Morrow ne débarquera pas en territoire inconnu à Montréal. À ses quatre dernières saisons au sein de l’organisation des Bruins de Boston, le défenseur gaucher de 6 pi et 199 lb a bien connu Claude Julien.

«C’était évidemment important d’aller dans une organisation avec un entraîneur que je connais, a dit Morrow. Je suis familier avec lui. Ça a joué un rôle, mais en général, dès que le Canadien t’offre un contrat, tu n’hésites pas trop longtemps.»

«Je vois ça comme une occasion, un nouveau de départ, a-t-il poursuivi. J’aurai la chance de recommencer à zéro. Je ne prendrai pas ça à la légère. Je veux montrer aux gens que je peux jouer dans la LNH et aider cette équipe à gagner.»

La bonne chance

Il n’y a pas si longtemps, Morrow avait encore l’étiquette d’un très bel espoir. Mais son étoile a pâli au cours des dernières saisons. Il n’a jamais réussi à prendre son envol que ce soit avec les Stars de Dallas ou les Bruins de Boston.

L’ancien choix de premier tour des Penguins de Pittsburgh en 2011 attend toujours la bonne chance.

«Je crois que les joueurs fleurissent quand ils reçoivent la bonne occasion, a-t-il répliqué. Si j’ai cette chance, ce sera spécial, surtout dans le système du Canadien. J’espère grandir.»

Ralenti par différentes blessures, Morrow n’a joué que 17 matchs l’an dernier avec les Bruins, obtenant une seule passe. Il a participé à cinq rencontres en séries avec l’équipe de Zdeno Chara et Patrice Bergeron. Il a aussi passé un peu de temps avec les Bruins de Providence, participant à trois rencontres dans la Ligue américaine.

Marc Bergevin a toujours eu comme philosophie que les bonnes équipes n’avaient jamais assez de bons défenseurs. Avec les départs d’Alexeï Emelin et Nathan Beaulieu et l’avenir incertain d’Andreï Markov, le directeur général du Canadien n’avait pas le choix d’obtenir du renfort à cette position cruciale. Le DG du CH a fait les acquisitions de Karl Alzner et de David Schlemko.

Morrow se battra pour un poste de septième ou huitième défenseur avec le CH. S’il ne parvient pas à gagner un poste avec le grand club, il fera le trajet en métro pour vivre les débuts du Rocket à Laval dans la Ligue américaine.