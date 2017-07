Kyle Quincey rejoint le Wild

Le Wild du Minnesota a offert un pacte d’un an au défenseur Kyle Quincey, samedi.

L’arrière empochera 1,25 million $ la saison prochaine.

L’athlète de 31 ans a obtenu six buts et 15 points en 73 rencontres la saison dernière avec les Devils du New Jersey et les Blue Jackets de Columbus. Quincey a bloqué 97 tirs et distribué 97 mises en échec.

Le vétéran, qui a aussi porté les couleurs des Red Wings de Detroit, des Kings de Los Angeles et de l’Avalanche du Colorado, a cumulé 155 points en 568 rencontres en carrière dans la Ligue nationale de hockey.