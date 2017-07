Karl Alzner: le partenaire sur mesure pour Jeff Petry?

Hélas, Karl Alzner ne montre pas le profil du défenseur moderne de la LNH.

Ses habiletés offensives négligeables et son coup de patin qui ne fait ni chaud ni froid en font un défenseur à première vue peu séduisant.

Or, s’il a généré autant d’intérêt à travers le circuit avant d’établir ses pénates à Montréal, c’est car il maîtrise un autre art beaucoup moins flamboyant : celui de ne pas se tirer dans le pied.

Les entraîneurs peuvent garder leur sang-froid lorsqu’Alzner, qui a comme qualité première la fiabilité, s’empare de la rondelle.

En effet, selon des données partagées sur Twitter par l’analyste Mike Kelly, l’ancien homme de fer des Capitals arrive au 11e rang des arrières de la LNH pour le taux de revirements par touche de rondelle en zone défensive.

Canadiens get good value in Karl Alzner - a reliable, sound defender who will fit nicely on their blueline. pic.twitter.com/4kO7rjL7Fc