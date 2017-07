Le Russe Ilya Kovalchuk attendra un peu avant de faire connaître sa décision de revenir ou non dans la Ligue nationale de hockey.

C’est du moins ce qu’avance le journaliste Slava Malamud, citant son agent.

En effet, Kovalchuk hésite encore à revenir dans la LNH. Il a notamment récemment participé à une réunion avec le SKA de Saint-Pétersbourg, équipe pour laquelle il évoluait depuis la saison 2012-2013.

Le Russe ne devrait pas faire connaître ses intentions avant lundi.

C’est donc dire que Kovalchuk, s’il revient dans la LNH, ne devrait pas revenir avec les Devils du New Jersey, qui devraient l’échanger. Sinon, il resterait dans son pays natal.

Dans la LNH, Kovalchuk avait amassé 816 points en 816 matchs avec les Thrashers d’Atlanta et les Devils entre 2001 et 2013.

L’attaquant de 34 ans a remporté la coupe Gagarine lors de la dernière saison avec les SKA. Il avait amassé 78 points en 60 parties en saison régulière.

