Deuxième manche fatale pour les Marlins

Les Brewers ont inscrit sept points lors de la deuxième manche pour venir à bout des Marlins de Miami par la marque de 8-4, samedi, à Milwaukee.

Domingo Santana a brisé la glace avec une longue balle de deux points.

Travis Shaw et Santana ont chacun produit deux points pour les Brewers.

Dans la victoire, Orlando Arcia a également envoyé une balle dans les gradins. Le joueur d’arrêt-court a placé la balle en lieu sûr à trois occasions et croisé la plaque à deux reprises.

La victoire est allée au dossier de Zach Davies (9-4). Il a accordé cinq coups sûrs et quatre points en six manches de travail sur la butte.

C’est Tom Koehler (1-3) qui a hérité de la défaite. Le droitier de 31 ans a concédé six coups sûrs et sept points en seulement une manche et deux tiers.