Dansby Swanson fait la différence

Un double de Dansby Swanson en début de neuvième manche a permis aux Braves d’Atlanta de vaincre les Athletics au compte de 4-3, samedi à Oakland.

Il s’agit d’une quatrième défaite de suite pour la formation de la Californie

Le 13e double de la campagne du joueur d’arrêt-court a permis à Danny Santana de croiser le marbre. Les deux joueurs avaient précédemment uni leurs forces de la même façon en septième manche.

Khris Davis a créé l’égalité lors du huitième tour au bâton, lorsque son 22e coup de circuit de la campagne a permis aux favoris locaux d’ajouter deux points au tableau.

La victoire est allée au dossier de Sam Freeman (1-0), qui a réalisé deux retraits dans la rencontre. Jim Johnson a pour sa part réussi son 18e sauvetage de la saison.

Le partant des A’s Paul Blackburn disputait un premier match dans les ligues majeures, et il n’a accordé qu’un point, non mérité, et trois coups sûrs, en six manches de travail.

Santiago Casilla (1-3) était au monticule lorsque les visiteurs ont inscrit le point de la victoire.