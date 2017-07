«Cette équipe a beaucoup de qualité» - Dzemaili

Blerim Dzemaili a été la bougie d’allumage de l’Impact, samedi, dans la victoire de 2-0.

Une victoire dans un match d’une importance capitale, a rappelé le milieu de terrain.

«C'était un match important pour avancer dans le classement, a-t-il souligné, après la rencontre. On peut faire mieux. On avait eu deux bons matchs contre Toronto, mais on avait perdu dans la dernière minute. Je pense que cette équipe a beaucoup de qualité. On doit faire encore plus. Je suis content qu'on ait gagné aujourd’hui, parce que c’était un match très important.»

L’international suisse a marqué un très beau but en plus d’en servir un autre à son coéquipier Chris Duvall. Une prestation qui, évidemment, le satisfait.

«Une de mes spécialités est de tirer, alors quand j'ai vu que j'avais beaucoup d'espace, je suis allé vers l'avant et je frappe. Je ne pense pas deux fois, je frappe et on voit.»

Voyez son entrevue dans la vidéo ci-dessus.