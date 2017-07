Brian Boyle portera les couleurs des Devils

Les Devils du New Jersey ont consenti un contrat de deux ans et de 5,1 millions $ à l’attaquant Brian Boyle, samedi.

Le vétéran de 32 ans a évolué avec le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto la saison dernière. Il a inscrit 13 buts et neuf mentions d’aide pour 22 points en 75 rencontres, affichant un différentiel de +3. Avec la formation de la Ville Reine, il a ajouté deux aides en six sorties lors de la série de premier tour contre les Capitals de Washington.

Ancien joueur des Kings de Los Angeles et des Rangers de New York, Boyle a amassé 93 filets et 76 aides pour 169 points en 624 joutes de la Ligue nationale.