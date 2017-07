Alex Mejia fait le travail pour les Cardinals

Alex Mejia a produit les deux points des Cardinals, samedi, à St. Louis, où ils sont imposés 2-1 face aux Nationals de Washington. Il s’agissait d’une quatrième victoire consécutive pour l’équipe locale.

Mejia a permis à Luke Voit de marquer en deuxième manche grâce à un simple.

Le joueur d’arrêt-court des Cards est revenu à la charge en huitième manche en claquant son premier circuit de la saison.

Bryce Harper a inscrit l’unique point des visiteurs, en neuvième manche, sur un simple de Stephen Drew.

Michael Wacha (5-3) a été très solide au monticule pour les Cards, n’allouant que quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches. Il a également retiré neuf frappeurs sur des prises. Matt Bowman a quant à lui assuré son premier sauvetage de la saison.

La défaite est allée au dossier de Gio Gonzalez (7-3), qui n’a toutefois accordé qu’un seul point et deux coups sûrs en sept manches au monticule.