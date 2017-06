Wimbledon: Eugenie Bouchard affrontera Carla Suarez Navarro au 1er tour

La Québécoise Eugenie Bouchard croisera le fer avec l'Espagnole Carla Suarez Navarro, 25e tête de série, lors du premier tour du tournoi sur gazon de Wimbledon.

Le tirage au sort a été effectué, vendredi.

Bouchard, qui n'a remporté aucun match lors de sa préparation sur gazon, en deux tournois, se retrouvera dans le bas du tableau. En cas de victoire au premier tour, la joueuse de 23 ans se mesurera à la Chinoise Shuai Peng ou la jeune vedette montant tchèque Marketa Vondrousova. Un affrontement avec la Roumaine Simona Halep, deuxième favorite, pourrait être au menu au troisième tour.

Chez les hommes, le Canadien Milos Raonic, sixième tête de série et finaliste en 2016 au All England Club, disputera la victoire à l'Allemand Jan-Lennard Struff, 50e au classement de l'ATP, au premier tour. Un possible affrontement avec le Suisse Roger Federer, troisième favori, pourrait être une réalité lors des quarts de finale.

De son côté, le Britanno-Colombien Vasek Pospisil sera confronté à l'Autrichien Dominic Thiem, huitième favori, dès le tour initial.

Finalement, le jeune Canadien de 18 ans, Denis Shapovalov, qui a obtenu un laissez-passer de la part des organisateurs du tournoi, affrontera le Polonais Jerzy Janowicz (141e).

Murray avec Nadal, Federer avec Djokovic

Le no.1 mondial Andy Murray, tenant du titre, et l'Espagnol Rafael Nadal, récent vainqueur pour la dixième fois à Roland-Garros, pourraient s'affronter lors des demi-finales.

L'autre demi-finale théorique opposerait Novak Djokovic au septuple champion Roger Federer, qui avait choisi de faire l'impasse sur Roland-Garros pour se préserver pour la saison sur herbe.

Le choix semble avoir été bon pour le Suisse. Il abordera son premier tour, contre le 84e joueur mondial Alexandr Dolgopolov, au meilleur de sa forme après avoir donné une leçon de tennis sur gazon au jeune prodige allemand Alexander Zverev en finale du tournoi de Halle dimanche.

Le Serbe, lui, retrouverait au troisième tour celui qui l'avait éliminé d'entrée lors des Jeux olympiques à Rio il y a un peu moins d'un an, l'Argentin Juan Martin Del Potro.

Dans le tableau féminin, où Serena Williams (enceinte) et Maria Sharapova sont absentes, la no.1 mondiale Angelique Kerber, finaliste en 2016, pourrait croiser la Tchèque Karolina Pliskova (3) ou la Danoise Caroline Wozniacki (6) dans le dernier carré.

L'autre possible demi-finale verrait l'Ukrainienne Elina Svitolina (5) affronter la no.2 mondiale Simona Halep si la Roumaine parvient à se défaire de Johanna Konta (7) dans un quart de finale théorique.

Une incertitude pèse toutefois sur la vedette britannique, qui a déclaré forfait pour sa demi-finale à Easbourne contre Pliskova, après avoir lourdement chuté sur le dos en quarts contre Kerber jeudi.

La jeune Lettone Jelena Ostapenko (20 ans, no.14), championne à Roland-Garros à la surprise générale, figure dans la même moitié de tableau que Halep, sa victime en finale à Paris.