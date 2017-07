Un retour à la maison bienvenu

L’Impact affrontera D.C. United au Stade Saputo, samedi, et après deux défaites amères sur la route, ce retour à la maison sera certainement bienvenu.

Il s’agira d’un affrontement de fond de classement : l’Impact et son adversaire comptent 18 points, ce qui est bon pour les deux dernières places dans l’Est.

Le D.C. United, en particulier, a toute sorte de problèmes en attaque. Mais le onze montréalais ferait bien de ne pas se laisser berner, surtout en l'absence d'Ignacio Piatti.

«Il n'y a aucun match qui est facile, a rappelé le défenseur Hassoun Camara. Surtout les équipes de bas de tableau, justement, où on pense que tout va être facile et là, on se rend compte qu'on a un bloc difficile à manier devant nous. Ça va être un match compliqué aussi.»

«Il faut se regrouper, se concentrer sur cette équipe et aller chercher les points maximum», a résumé l’entraîneur Mauro Biello.

Bien que l’Impact se trouve dans une position très peu avantageuse au classement, les joueurs gardent encore la tête froide.

«On a joué 15 matchs et seulement six à domicile, on a deux ou trois matchs en retard par rapport à certaines autres équipes, donc on est très sereins», a souligné Camara.

Un nouveau départ

«C'est comme un deuxième début de saison, a expliqué le vice-président exécutif, opérations soccer, Richard Legendre. D'abord c'est le début de notre été de l'Impact. On n'a pas joué en MLS (au Stade Saputo) depuis un mois! Là, dans les deux prochains mois, on va en jouer huit à la maison. Sur le plan sportif, on voit l'importance que ça a, mais sur le plan du support du public (...) on souhaite le relancer.»

Parlant du public, les sanctions imposées aux Ultras en lien avec le déploiement d’une bannière peu sympathique à l’endroit de la ville de Toronto ont beaucoup fait jaser, depuis deux jours. M. Legendre a tenu à défendre la décision de l’Impact, vendredi.

«L'ambiance est importante et les supporters dans le stade, peu importe la section, c'est super, a-t-il réitéré. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, de sanctionner. Mais un moment donné, on n'a pas le choix. S'il y a une limite qui est transgressée, comme ça a été le cas avec des propos, des affichages, des insultes envers la ville contre laquelle on joue... Je comprends qu'il y ait une rivalité, mais on peut rester civilisés aussi.»

«D'avoir une insulte affichée de la sorte, que nous on n'a pas vue venir, des actes de violence à l'endroit de nos agents de sécurité, une violence pernicieuse, sournoise, qui a failli causer des blessures, on demande de retirer les affiches, ils n'acceptent pas... Écoutez, on ne peut pas, a-t-il expliqué. D'où les sanctions. Ce n'était pas la première fois, donc des sanctions plus sévères.»

Voyez le reportage de Nicolas Martineau dans la vidéo ci-dessus.